В Україні випав перший сніг: з'явилося відео

14:29, 25 вересня 2018
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Частину України в вересні замело снігом.

Карпати замітає снігом / Скріншот
Карпати замітає снігом / Скріншот

Карпати продовжує засипати снігом, на горі Піп Іван товщина покриву сягнула понад 5 см.

Рятувальник Василь Фіцак на своїй сторінці в Facebook показав відео з вершини гори.

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Як передає Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, на горі Піп Іван Чорногірський, на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей вранці температура повітря досягала 5 градусів морозу.

Повідомляється також, що сніг у понеділок, 24 вересня, пройшов і на гірськолижному курорті Драгобрат.

Згідно з даними Погода УНІАН, на цьому тижні в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління, а на вихідних знову похолодає.

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