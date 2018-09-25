В Україні випав перший сніг: з'явилося відео
Частину України в вересні замело снігом.
Карпати продовжує засипати снігом, на горі Піп Іван товщина покриву сягнула понад 5 см.
Рятувальник Василь Фіцак на своїй сторінці в Facebook показав відео з вершини гори.
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Як передає Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, на горі Піп Іван Чорногірський, на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей вранці температура повітря досягала 5 градусів морозу.
Повідомляється також, що сніг у понеділок, 24 вересня, пройшов і на гірськолижному курорті Драгобрат.
Згідно з даними Погода УНІАН, на цьому тижні в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління, а на вихідних знову похолодає.
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