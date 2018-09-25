У Мексиці до затопленого селища приплив крокодил (відео)

Рятувальники та волонтери витягли тварину з води і відвезли подалі від будинків.

У Мексиці в затоплений селище приплив крокодил / скріншот

На одну з головних вулиць поселення Мічоакан (Мексика), яке було затоплено через сильний дощ, приплив крокодил.

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Перелякані люди зателефонували рятувальникам. Ті разом з волонтерами спочатку зв'язали пащу крокодила, а потім витягли тварину з води і відвезли подалі від людських осель, йдеться в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, недалеко від міста Пемброк-Пайнс в штаті Флорида (США) підлітки спіймали 4-метрового пітона, який постраждав від лісової пожежі.