У Мексиці до затопленого селища приплив крокодил (відео)
Рятувальники та волонтери витягли тварину з води і відвезли подалі від будинків.
На одну з головних вулиць поселення Мічоакан (Мексика), яке було затоплено через сильний дощ, приплив крокодил.
В Індії 22 людини загинули через сильні дощі
Перелякані люди зателефонували рятувальникам. Ті разом з волонтерами спочатку зв'язали пащу крокодила, а потім витягли тварину з води і відвезли подалі від людських осель, йдеться в сюжеті ТСН.
У Мексиці на вулиці затопленого повінню селища вода винесла крокодила
Нагадаємо, недалеко від міста Пемброк-Пайнс в штаті Флорида (США) підлітки спіймали 4-метрового пітона, який постраждав від лісової пожежі.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+11°... +6°
- Дніпро+13°... +3°
- Донецьк+14°... +1°
- Житомир+12°... +7°
- Запоріжжя+13°... +3°
- Івано-Франківськ+13°... +4°
- Київ+12°... +7°
- Кіровоград+12°... +3°
- Луганськ+15°... +2°
- Луцьк+13°... +7°
- Львів+12°... +6°
- Миколаїв+14°... +4°
- Одеса+15°... +1°
- Полтава+12°... +4°
- Рівне+13°... +6°
- Сімферополь+17°... +3°
- Суми+12°... +4°
- Тернопіль+12°... +5°
- Харків+13°... +4°
- Херсон+15°... +4°
- Хмельницький+11°... +5°
- Черкаси+13°... +3°
- Чернігів+13°... +6°
- Чернівці+13°... +5°
Віргінія, США
+ 29 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
Відчувається як:+29 °
Вологість:85 %
Тиск:761 мм
Вітер: 4.0 м/с
Ймовірність опадів:43 %
Схід:07:00
Захід19:00
Фаза місяця:
Стрічка новин