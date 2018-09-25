Завтра в Україні буде холодно і без опадів (відеопрогноз)

На півдні до +18°.

Завтра в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 вересня в Україні без опадів, на півдні до +18°.

Читайте також Синоптики попереджають про похолодання та заморозки в Україні

На сході без опадів, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +18°.

На заході України без опадів. Температура до +14°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +12°. У центрі також без опадів, температура до +13°.

За народним прогнозом, 26 вересня - Корнилія священномученика. Після Корнилія корінь в землі не росте, мерзне. Якщо сьогодні грач відлітає - сніг піде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.