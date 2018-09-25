Завтра в Україні буде холодно і без опадів (відеопрогноз)
На півдні до +18°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 26 вересня в Україні без опадів, на півдні до +18°.
Синоптики попереджають про похолодання та заморозки в Україні
На сході без опадів, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +18°.
На заході України без опадів. Температура до +14°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +12°. У центрі також без опадів, температура до +13°.
За народним прогнозом, 26 вересня - Корнилія священномученика. Після Корнилія корінь в землі не росте, мерзне. Якщо сьогодні грач відлітає - сніг піде.
Прогноз погоди в Україні на середу, 26 вересня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+11°... +6°
- Дніпро+13°... +3°
- Донецьк+14°... +1°
- Житомир+12°... +7°
- Запоріжжя+13°... +3°
- Івано-Франківськ+13°... +4°
- Київ+12°... +7°
- Кіровоград+12°... +3°
- Луганськ+15°... +2°
- Луцьк+13°... +7°
- Львів+12°... +6°
- Миколаїв+14°... +4°
- Одеса+15°... +1°
- Полтава+12°... +4°
- Рівне+13°... +6°
- Сімферополь+17°... +3°
- Суми+12°... +4°
- Тернопіль+12°... +5°
- Харків+13°... +4°
- Херсон+15°... +4°
- Хмельницький+11°... +5°
- Черкаси+13°... +3°
- Чернігів+13°... +6°
- Чернівці+13°... +5°
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