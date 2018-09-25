У Києві завтра без опадів, вдень температура до +12°
Ввечері у столиці до +8°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 26 вересня, у Києві без опадів, температура до +12°.
Синоптики попереджають про похолодання та заморозки в Україні
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері +8°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 5,0 м/с.
Сонце в столиці зійде у 06:47, а зайде в 18:50.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в Україні без опадів, на півдні до +18°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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