За добу високогір'я Карпат замело снігом (відео)

20:53, 25 вересня 2018
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Карпати засипає снігом. За добу у високогір'ї намело 10-сантиметровий настил.

На Чорногірському хребті зараз 5 градусів морозу \ фото moskal.in.ua, dsns.gov.ua
На Чорногірському хребті зараз 5 градусів морозу \ фото moskal.in.ua, dsns.gov.ua

У Карпатах намело 10-сантиметровий сніговий настил.

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Замети на горі Піп Іван. На Чорногірському хребті зараз 5 градусів морозу. В одну ніч побіліли й верхівки гір на Буковелі, йдеться у сюжеті ТСН. Щоправда, вдень там плюсова температура, тож сніг швидко тане.

Чепрез погодні примхи рятувальники просять туристів бути особливо пильними під час походів. Брати теплі речі і реєструватися у пошуково-рятувальних пунктах.

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