НАСА опублікувало захоплюючі фото тайфуну "Трамі", зроблені з космосу

22:02, 25 вересня 2018
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За попередніми прогнозами, до кінця тижня "Трамі" у статусі супертайфуну може обрушитися на острів Тайвань і потім на узбережжя материкового Китаю.

Швидкість вітру в центральній частині циклону досягає 48 м/с / фото: ESA/NASA-A. Gerst
Швидкість вітру в центральній частині циклону досягає 48 м/с / фото: ESA/NASA-A. Gerst

Не встигла Південно-Східна Азія прийти в себе після нальоту сильного тайфуну "Мангхут", як в Тихому океані на захід від Філіппін, сформувався новий, 24-й в цьому сезоні тайфун, яким присвоєно назву "Трамі".

НАСА опублікувало захоплюючі фото тайфуну, зроблені з космосу.

Тайфун, набираючи силу, поступово зміщується до південно-східного узбережжя Китаю.

Швидкість вітру в центральній частині циклону досягає 48 м/с з поривами до 58 м/с, тиск - 935 гПа.

За попередніми прогнозами, до кінця тижня "Трамі" у статусі супертайфуну може обрушитися на острів Тайвань і потім на узбережжя материкового Китаю. В зоні негоди також виявляться острова на півдні Японського архіпелагу, попередили синоптики, пише "ТАСС".

Як повідомляв УНІАН, в Індії 22 людини загинули із-за сильних дощів.

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