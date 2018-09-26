Бурани та арктичні морози: синоптики прогнозують люту зиму в Україні
Вчені дають невтішні прогнози щодо прийдешньої зими – вона буде дуже холодною і сніжною, а циклони зміняться буревіями й антициклонами.
Європу і Україну взимку накриють антициклони, які будуть змінюватися буранами й арктичними морозами. Захлесне така погода континент вже в кінці листопада.
Синоптики стверджують – відбудеться це через настання періоду зниження сонячної активності й зміну напрямку потоків повітряних мас, передають "АіФ".
В Україні випав перший сніг: з'єднання явилося відео
Першими про важку зиму повідомили британські кліматологи, які виявили підвищення температури в Атлантиці на долі градуса і розрахували відхилення океанських течій, напрями повітряних потоків, які не віщують нічого доброго.
Синоптики впевнені – зміни вже почалися й підтвердження тому – урагани, які один за одним вирують на південному узбережжі США, Антильських островах і так далі. Але це поки що літньо-осінні аномалії, але й зимові на підході. Крім зміни клімату, очікується і зниження сонячної активності, що загрожує Європі морозами в 25-30 градусів, часом до мінус 35-40.
В Україні люті морози дійдуть до лінії Одеса – Дніпро – Харків.
Як повідомляла Погода УНІАН, поки на більшій частині України очікуються дощі, на горі Піп Іван в Івано-Франківській області 24 вересня випав перший сніг.
Погода в Україні
- Вінниця+14°... +9°
- Дніпро+14°... +6°
- Донецьк+15°... +5°
- Житомир+14°... +9°
- Запоріжжя+14°... +7°
- Івано-Франківськ+16°... +6°
- Київ+14°... +10°
- Кіровоград+14°... +6°
- Луганськ+15°... +6°
- Луцьк+16°... +8°
- Львів+14°... +7°
- Миколаїв+15°... +7°
- Одеса+16°... +7°
- Полтава+12°... +8°
- Рівне+16°... +8°
- Сімферополь+18°... +7°
- Суми+11°... +6°
- Тернопіль+13°... +8°
- Харків+13°... +6°
- Херсон+15°... +8°
- Хмельницький+14°... +7°
- Черкаси+14°... +7°
- Чернігів+14°... +8°
- Чернівці+16°... +9°