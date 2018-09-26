Бурани та арктичні морози: синоптики прогнозують люту зиму в Україні

Вчені дають невтішні прогнози щодо прийдешньої зими – вона буде дуже холодною і сніжною, а циклони зміняться буревіями й антициклонами.

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Європу і Україну взимку накриють антициклони, які будуть змінюватися буранами й арктичними морозами. Захлесне така погода континент вже в кінці листопада.

Синоптики стверджують – відбудеться це через настання періоду зниження сонячної активності й зміну напрямку потоків повітряних мас, передають "АіФ".

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Першими про важку зиму повідомили британські кліматологи, які виявили підвищення температури в Атлантиці на долі градуса і розрахували відхилення океанських течій, напрями повітряних потоків, які не віщують нічого доброго.

Синоптики впевнені – зміни вже почалися й підтвердження тому – урагани, які один за одним вирують на південному узбережжі США, Антильських островах і так далі. Але це поки що літньо-осінні аномалії, але й зимові на підході. Крім зміни клімату, очікується і зниження сонячної активності, що загрожує Європі морозами в 25-30 градусів, часом до мінус 35-40.

В Україні люті морози дійдуть до лінії Одеса – Дніпро – Харків.

Як повідомляла Погода УНІАН, поки на більшій частині України очікуються дощі, на горі Піп Іван в Івано-Франківській області 24 вересня випав перший сніг.