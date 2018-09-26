Синоптики попереджають українців про заморозки

09:31, 26 вересня 2018
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Температура на поверхні ґрунту знизиться до 0-5°.

В Україні тривають заморозки / moldova24.net
В Україні тривають заморозки / moldova24.net

Протягом 26-27 вересня у багатьох регіонах України очікуються заморозки на ґрунті, а в горах - у повітрі.

В Україні сьогодні збережеться прохолодна погода, без опадів (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"27 вересня в центральних, східних та південних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Також у Карпатах сьогодні, 26 вересня, очікуються заморозки у повітрі 0-3°.

Нагадаємо, у понеділок, 24 вересня, у західних областях України внаслідок сильних дощів та посилення шквалистого вітру були повалені дерева.

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