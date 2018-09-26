Синоптики попереджають українців про заморозки
Температура на поверхні ґрунту знизиться до 0-5°.
Протягом 26-27 вересня у багатьох регіонах України очікуються заморозки на ґрунті, а в горах - у повітрі.
В Україні сьогодні збережеться прохолодна погода, без опадів (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"27 вересня в центральних, східних та південних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°", - йдеться в повідомленні.
Також у Карпатах сьогодні, 26 вересня, очікуються заморозки у повітрі 0-3°.
Нагадаємо, у понеділок, 24 вересня, у західних областях України внаслідок сильних дощів та посилення шквалистого вітру були повалені дерева.
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