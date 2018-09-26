В Італії через лісову пожежу евакуювали сотні людей (відео)

Вогонь знищив 600 гектарів лісу поблизу міста Піза.

В Італії лютує лісова пожежа / REUTERS

В італійській Тоскані вирує лісова пожежа. Рятувальники вже евакуювали майже 700 осіб.

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Полум'я вже знищило шість сотень гектарів лісу поблизу міста Піза і рушило на шість сусідніх містечок, йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що відразу пожежники не могли використовувати в роботі вертольоти - цьому перешкоджав сильний вітер.

Нагадаємо, через лісову пожежу в іспанській Валенсії евакуювали три тисячі осіб.