В Італії через лісову пожежу евакуювали сотні людей (відео)

10:48, 26 вересня 2018
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Вогонь знищив 600 гектарів лісу поблизу міста Піза.

В Італії лютує лісова пожежа / REUTERS
В Італії лютує лісова пожежа / REUTERS

В італійській Тоскані вирує лісова пожежа. Рятувальники вже евакуювали майже 700 осіб.

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Полум'я вже знищило шість сотень гектарів лісу поблизу міста Піза і рушило на шість сусідніх містечок, йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що відразу пожежники не могли використовувати в роботі вертольоти - цьому перешкоджав сильний вітер.

Нагадаємо, через лісову пожежу в іспанській Валенсії евакуювали три тисячі осіб.

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