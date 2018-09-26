Повінь в Мексиці: семеро людей загинули (відео)
Усього протягом двох годин місцями випало 58 мм опадів.
Щонайменше семеро людей загинули, вісім зникли безвісти в результаті повені в мексиканському штаті Мічоакан.
Північ Індії постраждала від потужного повені
Місцями всього протягом двох годин випало 58 мм опадів, через зливи вийшла з берегів річка Куцио. Водою на дороги віднесло автомобілі, дерева і сміття, повідомляє Floodlist.
Повінь пошкодила не менше сотні будинків. У деяких районах рівень води досяг 1,5 м.
У муніципалітеті Перибана оголосили надзвичайний стан. Впоратися з наслідками затоплення місцевій владі допомагають поліцейські та військові.
Las fuertes lluvias ahora le pegaron a #Michoacán. 7 muertos, 8 desaparecidos y 100 casas dañadas, es el saldo del desbordamiento de un río en #Peribánpic.twitter.com/PdzTxqGAb0— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 25 вересня 2018 р.
Нагадаємо, в Індійських штатах Пенджаб, Харьяна і Хімачал-Прадеш 22 людини загинули через сильні дощі.
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