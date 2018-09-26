Повінь в Мексиці: семеро людей загинули (відео)

Усього протягом двох годин місцями випало 58 мм опадів.

Наслідки повені в Мексиці / twitter.com/SEDENAmx

Щонайменше семеро людей загинули, вісім зникли безвісти в результаті повені в мексиканському штаті Мічоакан.

Читайте також Північ Індії постраждала від потужного повені

Місцями всього протягом двох годин випало 58 мм опадів, через зливи вийшла з берегів річка Куцио. Водою на дороги віднесло автомобілі, дерева і сміття, повідомляє Floodlist.

Повінь пошкодила не менше сотні будинків. У деяких районах рівень води досяг 1,5 м.

У муніципалітеті Перибана оголосили надзвичайний стан. Впоратися з наслідками затоплення місцевій владі допомагають поліцейські та військові.

Las fuertes lluvias ahora le pegaron a #Michoacán. 7 muertos, 8 desaparecidos y 100 casas dañadas, es el saldo del desbordamiento de un río en #Peribánpic.twitter.com/PdzTxqGAb0 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 25 вересня 2018 р.

Нагадаємо, в Індійських штатах Пенджаб, Харьяна і Хімачал-Прадеш 22 людини загинули через сильні дощі.