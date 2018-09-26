Гори Словаччини несподівано засипало снігом
Снігом замело відразу кілька поселень, десятки будинків залишилися без світла.
У словацькі Татри несподівано прийшла зима: гори засипало снігом, піднявся сильний вітер.
Бурани та арктичні морози: синоптики прогнозують люту зиму в Україні
Снігом замело відразу кілька поселень. Десятки будинків залишилися без світла, йдеться в сюжеті ТСН.
Місцеві жителі розповідають, що всього кілька днів тому тут було дуже спекотно: температура піднімалася до +30 градусів. У той же час метеорологи обіцяють, що бабине літо сюди ще повернеться.
В гори Словаччини несподівано прийшла зима
Нагадаємо, у Карпатах за добу намело 10-сантиметровий сніговий настил. Рятувальники просять туристів бути особливо пильними під час походів. Брати теплі речі і реєструватися в пошуково-рятувальних пунктах.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+14°... +9°
- Дніпро+14°... +6°
- Донецьк+15°... +5°
- Житомир+14°... +9°
- Запоріжжя+14°... +7°
- Івано-Франківськ+16°... +6°
- Київ+14°... +10°
- Кіровоград+14°... +6°
- Луганськ+15°... +6°
- Луцьк+16°... +8°
- Львів+14°... +7°
- Миколаїв+15°... +7°
- Одеса+16°... +7°
- Полтава+12°... +8°
- Рівне+16°... +8°
- Сімферополь+18°... +7°
- Суми+11°... +6°
- Тернопіль+13°... +8°
- Харків+13°... +6°
- Херсон+15°... +8°
- Хмельницький+14°... +7°
- Черкаси+14°... +7°
- Чернігів+14°... +8°
- Чернівці+16°... +9°
Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнямиПогода Стерлінг
Відчувається як:+22 °
Вологість:89 %
Тиск:754 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів:66 %
Схід:07:01
Захід18:59
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин