Гори Словаччини несподівано засипало снігом

13:06, 26 вересня 2018
158
0

Снігом замело відразу кілька поселень, десятки будинків залишилися без світла.

У словацькі Татри прийшла зима / скріншот
У словацькі Татри прийшла зима / скріншот

У словацькі Татри несподівано прийшла зима: гори засипало снігом, піднявся сильний вітер.

Бурани та арктичні морози: синоптики прогнозують люту зиму в Україні

Снігом замело відразу кілька поселень. Десятки будинків залишилися без світла, йдеться в сюжеті ТСН.

Місцеві жителі розповідають, що всього кілька днів тому тут було дуже спекотно: температура піднімалася до +30 градусів. У той же час метеорологи обіцяють, що бабине літо сюди ще повернеться.

Нагадаємо, у Карпатах за добу намело 10-сантиметровий сніговий настил. Рятувальники просять туристів бути особливо пильними під час походів. Брати теплі речі і реєструватися в пошуково-рятувальних пунктах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
До України завтра повернеться тепла погода: місцями температура підніметься до +22° (відеопрогноз) До України завтра повернеться тепла погода: місцями температура підніметься до +22° (відеопрогноз)
Жителів Київської області попереджають про штормовий вітер Жителів Київської області попереджають про штормовий вітер
В Італії продовжують боротися з масштабною лісовою пожежею В Італії продовжують боротися з масштабною лісовою пожежею
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +18° (карта) В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +18° (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +13° У Києві завтра без опадів, температура до +13°
Завтра в Україні без опадів, місцями очікується потепління (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, місцями очікується потепління (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
89 %
754 мм
3.2 м/с
66 %
Стрічка новин