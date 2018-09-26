Гори Словаччини несподівано засипало снігом

Снігом замело відразу кілька поселень, десятки будинків залишилися без світла.

У словацькі Татри прийшла зима / скріншот

У словацькі Татри несподівано прийшла зима: гори засипало снігом, піднявся сильний вітер.

Читайте також Бурани та арктичні морози: синоптики прогнозують люту зиму в Україні

Снігом замело відразу кілька поселень. Десятки будинків залишилися без світла, йдеться в сюжеті ТСН.

Місцеві жителі розповідають, що всього кілька днів тому тут було дуже спекотно: температура піднімалася до +30 градусів. У той же час метеорологи обіцяють, що бабине літо сюди ще повернеться.

Нагадаємо, у Карпатах за добу намело 10-сантиметровий сніговий настил. Рятувальники просять туристів бути особливо пильними під час походів. Брати теплі речі і реєструватися в пошуково-рятувальних пунктах.