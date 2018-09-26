У Китаї стався потужний землетрус

Інформації про постраждалих і руйнування поки не надходило.

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У середу, 26 вересня, у Китаї стався землетрус магнітудою 4,7.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 94 км на захід від району Душаньцзи в Синьцзян-Уйгурському автономному районі. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 28 людей отримали травми в результаті землетрусу, який стався у провінції Юньнань на південному заході Китаю 8 вересня.