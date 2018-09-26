Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в семи областях України

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

До кінця вересня у семи областях України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"26-30 вересня у Хмельницькій, Вінницькій, Донецькій, більшості районів Черкаської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 26-27 вересня у багатьох регіонах України очікуються заморозки на ґрунті, а в горах - у повітрі.