Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в семи областях України

15:24, 26 вересня 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

До кінця вересня у семи областях України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"26-30 вересня у Хмельницькій, Вінницькій, Донецькій, більшості районів Черкаської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 26-27 вересня у багатьох регіонах України очікуються заморозки на ґрунті, а в горах - у повітрі.

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