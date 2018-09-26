Завтра в Україні без опадів, місцями очікується потепління (відеопрогноз)

16:30, 26 вересня 2018
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Найпрохолодніша погода буде на півночі країни.

Завтра в Україні без опадів / УНІАН
Завтра в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 27 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +18°.

Синоптики попереджають українців про заморозки

На сході без опадів, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +18°.

На заході України без опадів. Температура до +17°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +13°. У центрі також без опадів, температура до +14°.

За народним прогнозом, 27 вересня - Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Третя зустріч осені. Гуси свійські тримають дзьоби в пір'ї - перед заморозками. Бабине літо з поганою погодою - осінь суха.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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