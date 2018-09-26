Періоди лютих морозів і дощі: метеорологи розповіли, якою буде зима в Україні

Очікується, що цього року середня зимова температура буде на 1-2 градуси вища за норму і становитиме +2..-3 градуси.

Температура повітря може бути взимку теплішою, ніж зазвичай, кажуть синоптики / фото УНІАН

Зима цього року буде теплою і дощовою, однак в окремі дні варто чекати і 20-градусного морозу.

Про це повідомила завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського науково-дослідницького гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, передає "Українська правда".

"За тими прогнозами, що є на сьогоднішній день, метеорологи не очікують аномально холодної зими в Європі. За даними світових центрів сезонного прогнозування, очікується, що в нас зима цього року може бути значно теплішою за кліматичну норму. Ми знову очікуємо теплу зиму, таку ж як минулого року", - сказала вона.

За словами Балабух, очікується, що цього року середня зимова температура буде на 1-2 градуси вища за норму і становитиме +2..-3 градуси.

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"Потепління атмосфери триває і надалі, і температура повітря може бути взимку теплішою, ніж зазвичай. Ця зима може бути на 2 градуси теплішою, ніж протягом останніх 30 років. Очікується, що температура повітря в середньому може коливатися за зиму від +2 до -3. Це середня температура за сезон", - сказала Балабух.

Вона додала, що опади переважно очікуються у вигляді дощу чи мокрого снігу.

"Нульова ізотерма (ізолінія нульової температури взимку на карті – Ред.), яка зараз знаходиться десь на рівні Одеси, може просуватися більше на північ. Тому можливість формування стійкого снігового покриву на півдні країни досить низька. Але це не значить, що там не випадатиме сніг", - сказала представник УкрГМІ.

"Разом з тим на фоні досить високих температур ми очікуємо, що будуть затоки арктичного повітря, коли температура повітря вночі і навіть вдень може знижуватися до -20 градусів і нижче. Але це будуть досить короткочасні періоди", - додала Балабух.

Опади синоптики очікують переважно в межах норми.

"В Україні за зиму як правило може випадати від 90 до 200 мм опадів. Найбільше в Карпатах. У грудні і січні на сході може бути дещо більше опадів, а в лютому на заході може спостерігатись дефіцит опадів. Але якщо будуть такі високі температури, то опади будуть випадати переважно у вигляді дощу чи мокрого снігу. Це в свою чергу призводитиме до ожеледиці, налипання мокрого снігу", - сказала Балабух.

Згідно з іншим прогнозом синоптиків, Європу і Україну взимку накриють антициклони, які будуть змінюватися буранами й арктичними морозами. Захлесне така погода континент вже в кінці листопада.