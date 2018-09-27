В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +18° (карта)
Місцями сьогодні потепліє.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 27 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +18°.
Синоптики попереджають українців про заморозки
На сході без опадів, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +18°.
На заході України без опадів. Температура до +17°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +13°. У центрі також без опадів, температура до +14°.
За народним прогнозом, 27 вересня - Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Третя зустріч осені. Гуси свійські тримають дзьоби в пір'ї - перед заморозками. Бабине літо непогідне - осінь суха.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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