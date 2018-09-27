У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +13°

08:30, 27 вересня 2018
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Ввечері у столиці до +12°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 вересня в Києві без опадів, температура до +13°.

Синоптики попереджають українців про заморозки

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +12°. Вітер мінливий, до 7,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:49, а зайде у 18:48.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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