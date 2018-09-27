Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека утримається до кінця місяця.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

До 30 вересня у семи областях України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"27-30 вересня у Хмельницькій, Вінницькій, Донецькій, більшості районів Черкаської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 27 вересня, в Україні без опадів, на півдні температура підніметься до +18°.