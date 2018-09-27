В Карпатах та на півночі України оголосили штормове попередження

10:39, 27 вересня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

До кінця доби 27 вересня на півночі України та в карпатському регіоні очікується сильний вітер.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +18° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"До кінця доби 27 вересня в Карпатах та місцями в північній частині пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що зима цього року буде теплою і дощовою, однак в окремі дні варто чекати і 20-градусного морозу. Очікується, що цього року середня зимова температура буде на 1-2 градуси вища за норму і становитиме +2..-3 градуси.

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