В Карпатах та на півночі України оголосили штормове попередження
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
До кінця доби 27 вересня на півночі України та в карпатському регіоні очікується сильний вітер.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +18° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"До кінця доби 27 вересня в Карпатах та місцями в північній частині пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що зима цього року буде теплою і дощовою, однак в окремі дні варто чекати і 20-градусного морозу. Очікується, що цього року середня зимова температура буде на 1-2 градуси вища за норму і становитиме +2..-3 градуси.
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