На Львівщину насувається шторм
27 вересня на Львівщині будуть сильні пориви вітру.
На території Львівщини 27 вересня очікуються сильні пориви вітру. ДСНС також повідомила про можливість шторму на території області.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У деяких місцях очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с, повідомляє Lv.oblast з посиланням на обласний центр з гідрометеорології України.
Синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, проте без опадів. Вітер західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 12-17° тепла, в горах місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°.
Як повідомляла Погода УНІАН, у Карпатах та на півночі України оголосили штормове попередження.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+19°... +10°
- Дніпро+18°... +10°
- Донецьк+20°... +7°
- Житомир+20°... +9°
- Запоріжжя+19°... +11°
- Івано-Франківськ+23°... +9°
- Київ+18°... +11°
- Кіровоград+18°... +9°
- Луганськ+20°... +8°
- Луцьк+20°... +8°
- Львів+20°... +8°
- Миколаїв+19°... +10°
- Одеса+21°... +9°
- Полтава+17°... +10°
- Рівне+20°... +8°
- Сімферополь+21°... +8°
- Суми+17°... +9°
- Тернопіль+20°... +8°
- Харків+17°... +10°
- Херсон+20°... +11°
- Хмельницький+20°... +9°
- Черкаси+17°... +9°
- Чернігів+19°... +9°
- Чернівці+22°... +10°
Віргінія, США
+ 14 °
Хмарно, дощПогода Стерлінг
Відчувається як:+14 °
Вологість:81 %
Тиск:754 мм
Вітер: 4.3 м/с
Ймовірність опадів:37 %
Схід:07:02
Захід18:57
Видимість:6.4 км
Фаза місяця:
Стрічка новин