На Львівщину насувається шторм

11:01, 27 вересня 2018
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27 вересня на Львівщині будуть сильні пориви вітру.

На території області очікується штормовий вітер / фото Югополіс
На території області очікується штормовий вітер / фото Югополіс

На території Львівщини 27 вересня очікуються сильні пориви вітру. ДСНС також повідомила про можливість шторму на території області.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

У деяких місцях очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с, повідомляє Lv.oblast з посиланням на обласний центр з гідрометеорології України.

Синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, проте без опадів. Вітер західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 12-17° тепла, в горах місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°.

Як повідомляла Погода УНІАН, у Карпатах та на півночі України оголосили штормове попередження.

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