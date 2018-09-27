В Італії продовжують боротися з масштабною лісовою пожежею

11:49, 27 вересня 2018
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Вогонь пошкодив кілька будинків, є згорілі автомобілі.

В Італії продовжують гасити лісову пожежу / REUTERS
В Італії продовжують гасити лісову пожежу / REUTERS

В італійському регіоні Тоскана триває гасіння великої природної пожежі, яка знищила 600 га лісу.

В Італії через лісову пожежу евакуювали сотні людей (відео)

Зараз ситуація покращилася, 300 жителям з 700 евакуйованих дозволили повернутися додому, передає Stormnews з посиланням на Rai News.

Вогонь пошкодив кілька будинків, є згорілі автомобілі. Три людини отруїлися продуктами горіння, але їхній стан не викликає побоювань у медиків.

Правоохоронці шукають винних у підпалі. Вже вдалося встановити місце, де почалася пожежа, є п'ятеро підозрюваних.

Нагадаємо, в Греції жертвою лісової пожежі стала ще одна людина: у лікарні померла 57-річна жінка. Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 94 осіб.

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