В Італії продовжують боротися з масштабною лісовою пожежею
Вогонь пошкодив кілька будинків, є згорілі автомобілі.
В італійському регіоні Тоскана триває гасіння великої природної пожежі, яка знищила 600 га лісу.
В Італії через лісову пожежу евакуювали сотні людей (відео)
Зараз ситуація покращилася, 300 жителям з 700 евакуйованих дозволили повернутися додому, передає Stormnews з посиланням на Rai News.
Вогонь пошкодив кілька будинків, є згорілі автомобілі. Три людини отруїлися продуктами горіння, але їхній стан не викликає побоювань у медиків.
Правоохоронці шукають винних у підпалі. Вже вдалося встановити місце, де почалася пожежа, є п'ятеро підозрюваних.
Нагадаємо, в Греції жертвою лісової пожежі стала ще одна людина: у лікарні померла 57-річна жінка. Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 94 осіб.
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