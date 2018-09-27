Жителів Київської області попереджають про штормовий вітер

Сильний вітер утримається до кінця доби.

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До кінця доби 27 вересня у Києві та Київській області очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Київській області.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 вересня в Київській області пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що до кінця доби 27 вересня на півночі України та в карпатському регіоні очікується сильний вітер. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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