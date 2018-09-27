Більше 1600 осіб застрягли в горах на півночі Індії через снігопад
Рятувальникам вдалося звільнити більше 650 осіб.
Більше 1600 осіб, серед яких багато іноземців, через сильний снігопад застрягли в горах в індійському штаті Хімачал-Прадеш.
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Наразі рятувальникам вдалося звільнити понад 650 осіб (серед них п'ятеро іноземців), передає Hundistan Times.
У той же час більше тисячі людей все ще не можуть вибратися з пасток в різних районах штату. У постраждалому від снігу регіоні вдалося відновити телефонний зв'язок, однак електрики все ще немає.
Ранній снігопад і проливні дощі накрили багато районів Хімачал-Прадеш в період з 22 по 24 вересня. Найбільше від негоди постраждали райони Куллу і Лахаул і Спиті.
Нагадаємо, у словацькі Татри несподівано прийшла зима: гори засипало снігом, піднявся сильний вітер.
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