Потужні зливи затопили три штати на північному сході США (фото, відео)

15:30, 27 вересня 2018
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Одна людина зникла безвісти в штаті Коннектикут.

Сильні дощі затопили північний захід США / twitter.com/HackensackFDNJ
Сильні дощі затопили північний захід США / twitter.com/HackensackFDNJ

Більше 20 см дощу випало в американських штатах Коннектикут, Нью-Йорк і Нью-Джерсі. У результаті опинилися затопленими багато доріг, пошкоджені автомобілі.

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Метеорологи повідомили, що в Коннектикуті місцями всього за 27 годин випало 218 мм опадів. У цьому ж штаті у місті Норт-Гейвен у результаті повені зникла людина, повідомляє Floodlist.

Через затоплення перекрито багато автодоріг у трьох штатах, а в Коннектикуті навіть закрили деякі школи. У місті Фервью (Нью-Джерсі) від повені були врятовані близько 100 працівників індустріального парку.

Нагадаємо, щонайменше семеро людей загинули, вісім зникли безвісти в результаті повені в мексиканському штаті Мічоакан.

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