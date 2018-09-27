Потужні зливи затопили три штати на північному сході США (фото, відео)
Одна людина зникла безвісти в штаті Коннектикут.
Більше 20 см дощу випало в американських штатах Коннектикут, Нью-Йорк і Нью-Джерсі. У результаті опинилися затопленими багато доріг, пошкоджені автомобілі.
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Метеорологи повідомили, що в Коннектикуті місцями всього за 27 годин випало 218 мм опадів. У цьому ж штаті у місті Норт-Гейвен у результаті повені зникла людина, повідомляє Floodlist.
Через затоплення перекрито багато автодоріг у трьох штатах, а в Коннектикуті навіть закрили деякі школи. У місті Фервью (Нью-Джерсі) від повені були врятовані близько 100 працівників індустріального парку.
Bronx river parkway is flooded!!!! pic.twitter.com/iB1zRmJkMe— michael ? koh (@ughHugs) 25 вересня 2018 р.
Wow what an adventure for these kids in Stamford when there bus was flooded they were rescued by canoe. Thanks to @IAmTwoWheeler for the pics. #nbcctpic.twitter.com/7FIEMJjN4I— Ryan Hanrahan (@ryanhanrahan) 25 вересня 2018 р.
FLASH FLOODING in #EssexCounty#Fairfield NJ...Greenbrook creek overflowing into the parking lot at my job for the second time in a month pic.twitter.com/9MhMIoQWU0— ✨Sheryle✨ (@Sheryle1122) 25 вересня 2018 р.
Нагадаємо, щонайменше семеро людей загинули, вісім зникли безвісти в результаті повені в мексиканському штаті Мічоакан.
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