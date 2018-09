Потужні зливи затопили три штати на північному сході США (фото, відео)

Більше 20 см дощу випало в американських штатах Коннектикут, Нью-Йорк і Нью-Джерсі. У результаті опинилися затопленими багато доріг, пошкоджені автомобілі.

Метеорологи повідомили, що в Коннектикуті місцями всього за 27 годин випало 218 мм опадів. У цьому ж штаті у місті Норт-Гейвен у результаті повені зникла людина, повідомляє Floodlist.

Через затоплення перекрито багато автодоріг у трьох штатах, а в Коннектикуті навіть закрили деякі школи. У місті Фервью (Нью-Джерсі) від повені були врятовані близько 100 працівників індустріального парку.

Wow what an adventure for these kids in Stamford when there bus was flooded they were rescued by canoe. Thanks to @IAmTwoWheeler for the pics. #nbcctpic.twitter.com/7FIEMJjN4I