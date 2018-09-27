До України завтра повернеться тепла погода: місцями температура підніметься до +22° (відеопрогноз)

16:30, 27 вересня 2018
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По всій країні 28 вересня буде сонячно.

Завтра в Україні потеплішає / УНІАН
Завтра в Україні потеплішає / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 вересня в Україні без опадів, у всіх регіонах потепліє.

Жителів Київської області попереджають про штормовий вітер

На сході без опадів, температура до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

На заході України без опадів. Температура до +22°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +20°. У центрі також без опадів, температура до +20°.

За народним прогнозом, 28 вересня - день Микити Гусятника. Гусак лапу підіймає - до холоднечі, на одній нозі стоїть - до морозу, полощеться у воді - до тепла, ніс під крило ховає - до ранньої зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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