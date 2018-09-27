Завтра у Києві без опадів, вдень потепліє до +20°

У столиці завтра очікується сонячна погода.

У Києві завтра буде сонячно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 28 вересня, у Києві потепліє, температура до +20°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +15°. Вітер південно-західний, до 5,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:51, а зайде у 18:46.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня в Україні без опадів, у всіх регіонах потепліє.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.