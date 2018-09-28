До України сьогодні повернеться тепла погода, місцями температура до +22° (карта)
По всій країні буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 28 вересня в Україні без опадів, у всіх регіонах потепліє.
Жителів Київської області попереджають про штормовий вітер
На сході без опадів, температура до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.
На заході України без опадів. Температура до +22°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +20°. У центрі також без опадів, температура до +20°.
За народним прогнозом, 28 вересня - день Микити Гусятника. Гусак лапу піднімає - до холоднечі, на одній нозі стоїть - до морозу, полощеться у воді - до тепла, ніс під крило ховає - до ранньої зими.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+11°... +3°
- Дніпро+20°... +7°
- Донецьк+22°... +8°
- Житомир+11°... +2°
- Запоріжжя+20°... +9°
- Івано-Франківськ+14°... 0°
- Київ+12°... +4°
- Кіровоград+18°... +6°
- Луганськ+21°... +8°
- Луцьк+14°... +2°
- Львів+13°... +1°
- Миколаїв+20°... +9°
- Одеса+21°... +7°
- Полтава+17°... +5°
- Рівне+14°... 0°
- Сімферополь+21°... +10°
- Суми+12°... +2°
- Тернопіль+13°... +1°
- Харків+18°... +5°
- Херсон+20°... +9°
- Хмельницький+12°... 0°
- Черкаси+15°... +4°
- Чернігів+13°... +2°
- Чернівці+14°... +3°
Віргінія, США
+ 15 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+15 °
Вологість:79 %
Тиск:757 мм
Вітер: 3.8 м/с
Ймовірність опадів:0 %
Схід:07:03
Захід18:55
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин