До України сьогодні повернеться тепла погода, місцями температура до +22° (карта)

По всій країні буде сонячно.

Сьогодні в Україні без опадів / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 вересня в Україні без опадів, у всіх регіонах потепліє.

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На сході без опадів, температура до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

На заході України без опадів. Температура до +22°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +20°. У центрі також без опадів, температура до +20°.

Прогноз на 28 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 28 вересня - день Микити Гусятника. Гусак лапу піднімає - до холоднечі, на одній нозі стоїть - до морозу, полощеться у воді - до тепла, ніс під крило ховає - до ранньої зими.

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