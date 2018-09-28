В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

09:39, 28 вересня 2018
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Пожежна небезпека утримається до 30 вересня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

До 30 вересня у семи областях України зберігатиметься надзвичайний  рівень пожежної небезпеки.

Жителів Київської області попереджають про штормовий вітер

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"28-30 вересня у Хмельницькій, Вінницькій, Донецькій, більшості районів Черкаської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 вересня в Україні без опадів, у всіх регіонах потепліє. Зокрема,  температура до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

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