В Італії не вщухають лісові пожежі: вогонь знищив сотні будинків

У Тоскані згоріло 1000 га угідь.

В Італії продовжують боротися з лісовими пожежами / REUTERS

В Італії продовжують горіти лісові пожежі. Поруч з містом Піза вже згоріло понад 1000 га угідь, вогонь знищив сотні будинків.

Читайте також У Північній Каліфорнії екстрено евакуювали людей через нові лісові пожежі (відео)

Головний аеропорт в Тоскані через пожежі працює з перебоями, багато рейсів були відкладені або спрямовані до інших регіональних аеропортів, передає Euronews.

Пожежа в Тоскані почавлвся ввечері 24 вересня в лісі на горі Серра біля населеного пункту Кальчі. Поширенню вогню сприяв сильний вітер. Вже 25 вересня влада Тоскани оголосила про введення режиму надзвичайного стану в регіоні.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці шукають винних у підпалі. Вже вдалося встановити місце, де почалася пожежа, є п'ятеро підозрюваних.