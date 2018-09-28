В Італії не вщухають лісові пожежі: вогонь знищив сотні будинків
У Тоскані згоріло 1000 га угідь.
В Італії продовжують горіти лісові пожежі. Поруч з містом Піза вже згоріло понад 1000 га угідь, вогонь знищив сотні будинків.
У Північній Каліфорнії екстрено евакуювали людей через нові лісові пожежі (відео)
Головний аеропорт в Тоскані через пожежі працює з перебоями, багато рейсів були відкладені або спрямовані до інших регіональних аеропортів, передає Euronews.
Пожежа в Тоскані почавлвся ввечері 24 вересня в лісі на горі Серра біля населеного пункту Кальчі. Поширенню вогню сприяв сильний вітер. Вже 25 вересня влада Тоскани оголосила про введення режиму надзвичайного стану в регіоні.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці шукають винних у підпалі. Вже вдалося встановити місце, де почалася пожежа, є п'ятеро підозрюваних.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+11°... +3°
- Дніпро+20°... +7°
- Донецьк+22°... +8°
- Житомир+11°... +2°
- Запоріжжя+20°... +9°
- Івано-Франківськ+14°... 0°
- Київ+12°... +4°
- Кіровоград+18°... +6°
- Луганськ+21°... +8°
- Луцьк+14°... +2°
- Львів+13°... +1°
- Миколаїв+20°... +9°
- Одеса+21°... +7°
- Полтава+17°... +5°
- Рівне+14°... 0°
- Сімферополь+21°... +10°
- Суми+12°... +2°
- Тернопіль+13°... +1°
- Харків+18°... +5°
- Херсон+20°... +9°
- Хмельницький+12°... 0°
- Черкаси+15°... +4°
- Чернігів+13°... +2°
- Чернівці+14°... +3°
Віргінія, США
+ 15 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+15 °
Вологість:79 %
Тиск:757 мм
Вітер: 3.8 м/с
Ймовірність опадів:0 %
Схід:07:03
Захід18:55
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин