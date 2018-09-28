Другого "бабиного літа" в Україні не буде - синоптик

На початку жовтня ще можливий тиждень теплої погоди, коли температура повітря підніметься до 19-21 градуса тепла.

У жовтні в Україні ще буде тепло / фото flickr.com/photos/little_krawler

Цьогоріч другого "бабиного літа" не буде, але жителів України ще потішать теплі дні без дощів та сильного вітру.

Про це заявив народний синоптик Леонід Горбань, передають "Факти". "Бабиного літа вже не буде, воно минуло. Починається воно 28 серпня, у день Успіння Пресвятої Богородиці, триває до 11 вересня. Це молоде "бабине літо". Після нього ще на семиденку настає старе "бабине літо", але вже закінчилося й воно", — сказав він.

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За словами синоптика, обидва "бабиних літа" ніколи не бувають або сухими, або мокрими. Природа чергує погоду.

"Якщо перше з ясною погодою, то друге з дощами. І навпаки", — додає Горбань.

Однак, за його словами, на початку жовтня ще можливий тиждень теплої погоди, коли температура повітря підніметься до 19-21 градуса тепла. Багато хто помилково називає це "бабиним літом".

Потім починається осінь. Стане сиро, поступово знижуватиметься температура повітря. У середині-кінці жовтня уже можливі заморозки.

Раніше синоптики повідомляли, що зима цього року буде теплою і дощовою, проте в окремі дні варто чекати і 20-градусного морозу.