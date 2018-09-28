Погода на вихідні: в Україні похолодає, у суботу пройдуть дощі (карта)
Найсильніше похолодає в західних областях.
На вихідних в Україні очікується значне похолодання, у суботу в багатьох областях пройдуть дощі.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці пройде дощ, температура повітря вночі +4°, вдень +12°. У неділю без опадів, +2°...+13°.
До України сьогодні повернеться тепла погода, місцями температура до +22° (карта)
У Львові завтра пройде дощ, вночі +1°, вдень +13°. У неділю сонячно, +4°...+13°.
У Луцьку в суботу вночі +3°, вдень +13°, без опадів. У неділю вночі +3°, вдень +13°, ясно.
У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +2°...+12°. У неділю до +12°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +7°, вдень +21°. У неділю +6°...+17°.
У Харкові в суботу пройде дощ, температура вночі +6°, вдень +18°. У неділю +3°...+12°, без опадів.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +8°, вдень +20°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +5°...+15°.
У Сімферополі завтра буде ясно, +10°...+21°. У неділю +12°...+20°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +8°, вдень +18°. У неділю мінлива хмарність, температура до +16°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +7°, вдень +17°. У неділю температура до +14°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +21°. У неділю +3°...+12°, можливий дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу злива, температура до -4°. У неділю мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +13°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі 0°, вдень +14°. У неділю сонячно, вночі +3°, вдень до +15°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +14°. У неділю температура до +14°, ясно.
У Сваляві завтра буде сонячно, +13°, в неділю без опадів, температура повітря +6° ...+15°.
У Затоці в суботу сонячно, вночі +9°, вдень +12°. У неділю без опадів, температура до +17°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +19°, у неділю без опадів, температура повітря +7° ...+16°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+11°... +3°
- Дніпро+20°... +7°
- Донецьк+22°... +8°
- Житомир+11°... +2°
- Запоріжжя+20°... +9°
- Івано-Франківськ+14°... 0°
- Київ+12°... +4°
- Кіровоград+18°... +6°
- Луганськ+21°... +8°
- Луцьк+14°... +2°
- Львів+13°... +1°
- Миколаїв+20°... +9°
- Одеса+21°... +7°
- Полтава+17°... +5°
- Рівне+14°... 0°
- Сімферополь+21°... +10°
- Суми+12°... +2°
- Тернопіль+13°... +1°
- Харків+18°... +5°
- Херсон+20°... +9°
- Хмельницький+12°... 0°
- Черкаси+15°... +4°
- Чернігів+13°... +2°
- Чернівці+14°... +3°