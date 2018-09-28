Погода на вихідні: в Україні похолодає, у суботу пройдуть дощі (карта)

Найсильніше похолодає в західних областях.

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На вихідних в Україні очікується значне похолодання, у суботу в багатьох областях пройдуть дощі.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці пройде дощ, температура повітря вночі +4°, вдень +12°. У неділю без опадів, +2°...+13°.

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У Львові завтра пройде дощ, вночі +1°, вдень +13°. У неділю сонячно, +4°...+13°.

У Луцьку в суботу вночі +3°, вдень +13°, без опадів. У неділю вночі +3°, вдень +13°, ясно.

У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +2°...+12°. У неділю до +12°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +7°, вдень +21°. У неділю +6°...+17°.

У Харкові в суботу пройде дощ, температура вночі +6°, вдень +18°. У неділю +3°...+12°, без опадів.

Прогноз на 29 вересня / УНІАН

Прогноз на 30 вересня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +8°, вдень +20°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +5°...+15°.

У Сімферополі завтра буде ясно, +10°...+21°. У неділю +12°...+20°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +8°, вдень +18°. У неділю мінлива хмарність, температура до +16°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +7°, вдень +17°. У неділю температура до +14°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +21°. У неділю +3°...+12°, можливий дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу злива, температура до -4°. У неділю мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +13°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі 0°, вдень +14°. У неділю сонячно, вночі +3°, вдень до +15°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +14°. У неділю температура до +14°, ясно.

У Сваляві завтра буде сонячно, +13°, в неділю без опадів, температура повітря +6° ...+15°.

У Затоці в суботу сонячно, вночі +9°, вдень +12°. У неділю без опадів, температура до +17°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +19°, у неділю без опадів, температура повітря +7° ...+16°.

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