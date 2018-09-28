В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,0

14:00, 28 вересня 2018
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Палу.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 28 вересня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,0.

В окупованому Криму стався землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 60 км на північ від міста Палу на острові Сулавесі. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Відомостей про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, одна людина загинула, 58 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,9 стався в Ірані.

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