До України йдуть заморозки: температура впаде до -5°

15:02, 28 вересня 2018
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Суттєво похолодає майже по всій країні.

До України йдуть заморозки / tvc.ru
До України йдуть заморозки / tvc.ru

Протягом 30 вересня-1 жовтня у більшості областей України очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі.

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Заморозків не буде лише на півдні країни. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Вночі 30 вересня у західних, північних та Вінницькій областях, 1 жовтня в Україні, крім південної частини, очікуються заморозки на ґрунті 0-5°, на заході та півночі країни 30 вересня також місцями у повітрі 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цьогоріч другого "бабиного літа" не буде, але жителів України ще потішать теплі дні без дощів та сильного вітру. На початку жовтня ще можливий тиждень теплої погоди, коли температура повітря підніметься до 19-21° тепла.

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