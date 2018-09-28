Найбільший водоспад Китаю збільшився вдвічі через сильні дощі (відео)

Водоспад називають "гігантський дракон".

У Китаї водоспад збільшився з-за дощів / скріншот

Водоспад Хуангошу (провінція Гуйчжоу, Китай) збільшився вдвічі через тривалі дощів у регіоні.

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Водоспад висотою 80 метрів - справжня перлина національного парку Гуйчжоу. Дощі викликали бурхливі водяні каскади, які дуже полюбилися туристам. Вражені такою красою і місцеві, які вже прозвали це диво "гігантським драконом", йдеться в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, взимку водоспад Хукоу на річці Хуанхе - другий за величиною водоспад Китаю - повністю замерз через сильні холоди.