Найбільший водоспад Китаю збільшився вдвічі через сильні дощі (відео)
Водоспад називають "гігантський дракон".
Водоспад Хуангошу (провінція Гуйчжоу, Китай) збільшився вдвічі через тривалі дощів у регіоні.
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Водоспад висотою 80 метрів - справжня перлина національного парку Гуйчжоу. Дощі викликали бурхливі водяні каскади, які дуже полюбилися туристам. Вражені такою красою і місцеві, які вже прозвали це диво "гігантським драконом", йдеться в сюжеті ТСН.
Найбільший водоспад Китаю збільшився вдвічі з-за тривалих опадів у регіоні
Нагадаємо, взимку водоспад Хукоу на річці Хуанхе - другий за величиною водоспад Китаю - повністю замерз через сильні холоди.
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