На Індонезію після потужного землетрусу обрушилося цунамі

Землетрус стався недалеко від центру Сулавесі на глибині 10 км.

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На прибережне індонезійське місто Палу обрушилося цунамі, викликане землетрусом магнітудою 7,5.

Хвилі висотою до двох метро пройшли через Палу на острові Сулавесі, незабаром після того, як влада попередила про загрозу цунамі, передає ZN.UA з посиланням на BBC. За даними місцевої влади, загинули п'ять осіб, проте поки неясна причина смерті.

Сам землетрус стався недалеко від центру Сулавесі на глибині 10 км, розповіли в Геологічній службі США. Попередження про цунамі було опубліковано, однак його зняли через годину. Афтершоки тривають.

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В результаті цунамі в 2004 року після землетрусу на Суматрі, в Південно-Східній Азії загинули 226 тисяч осіб, у тому числі понад 120 тисяч в Індонезії.

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v — David Lipson (@davidlipson) September 28, 2018

6 серпня на острові Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 7,0. В результаті лиха близько 350 тис. людей були змушені покинути свої будинки. Загинуло майже 450 осіб, і більше 13 тисяч отримали поранення.

Як повідомлялося, 29 липня на індонезійському острові Ломбок стався землетрус магнітудою 6,4. Перед найсильнішим землетрусом було два підземних поштовхи на півночі острова. Потім відбулися ще два потужних землетруси, магнітуда одного з яких перевищила 5,0. Після сейсмологи зафіксували ще більше сотні афтершоків.