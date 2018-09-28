Синоптики обіцяють теплий жовтень без опадів (відео)

20:35, 28 вересня 2018
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Теплою і з дощами буде нинішня зима - зазначають у Гідрометцентрі.

Найближчий тиждень, кажуть синоптики, ще буде прохолодно, температура буде знижуватися, але в жовтні опадів майже не буде, будуть переважати сонячні дні.

Теплою і з дощами буде нинішня зима - зазначають у Гідрометцентрі. Морози у більш ніж 20 градусів скують України, але арктичні циклони будуть нетривалими.

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