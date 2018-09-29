Внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії загинули десятки людей (фото, відео)

Понад 350 осіб отримали поранення.

Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS

Вздовж берегової лінії індонезійського міста Палу на острові Сулавесі, були знайдені тіла людей, загиблих внаслідок великого землетрусу і цунамі.

За останніми даними, загинуло 48 осіб, повідомляє Reuters. При цьому очікується, що кількість знайдених тіл ще зросте. Ще понад 350 осіб отримали поранення.

REUTERS

Повідомляється, що висота хвиль, викликаних землетрусом магнітудою 7,5 балів, сягала трьох метрів.

За підрахунками місцевої влади, від стихійного лиха постраждали тисячі будинків, а також лікарні, торговельні центри та готелі, впав міст.

REUTERS

Десятки постраждалих лікувалися в імпровізованих медичних наметах, встановлених на відкритому повітрі.

Землетрус і цунамі викликали серйозне відключення електроенергії, через що погіршило зв'язок з містом та ускладнило проведення рятувальної операції.

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v — David Lipson (@davidlipson) 28 сентября 2018 г.

Аеропорт міста закрили після того, як його злітно-посадкова смуга і башта управління повітряним рухом були пошкоджені землетрусом, але чиновники заявили, що вони готуються відновити його роботу, щоб змогла прилетіти допомога.

REUTERS

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 28 вересня, на прибережне індонезійське місто Палу обрушилося цунамі, викликане землетрусом магнітудою 7,5.