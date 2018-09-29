Внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії загинули десятки людей (фото, відео)

09:12, 29 вересня 2018
463
0

Понад 350 осіб отримали поранення.

Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS
Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS

Вздовж берегової лінії індонезійського міста Палу на острові Сулавесі, були знайдені тіла людей, загиблих внаслідок великого землетрусу і цунамі.

За останніми даними, загинуло 48 осіб, повідомляє Reuters. При цьому очікується, що кількість знайдених тіл ще зросте. Ще понад 350 осіб отримали поранення.

REUTERS
REUTERS

Повідомляється, що висота хвиль, викликаних землетрусом магнітудою 7,5 балів, сягала трьох метрів.

За підрахунками місцевої влади, від стихійного лиха постраждали тисячі будинків, а також лікарні, торговельні центри та готелі, впав міст.

REUTERS
REUTERS

Десятки постраждалих лікувалися в імпровізованих медичних наметах, встановлених на відкритому повітрі.

Землетрус і цунамі викликали серйозне відключення електроенергії, через що погіршило зв'язок з містом та ускладнило проведення рятувальної операції.

Аеропорт міста закрили після того, як його злітно-посадкова смуга і башта управління повітряним рухом були пошкоджені землетрусом, але чиновники заявили, що вони готуються відновити його роботу, щоб змогла прилетіти допомога.

REUTERS
REUTERS

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 28 вересня, на прибережне індонезійське місто Палу обрушилося цунамі, викликане землетрусом магнітудою 7,5.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Землетрус та цунамі в Індонезії: кількість жертв зросла до майже 400 осіб Землетрус та цунамі в Індонезії: кількість жертв зросла до майже 400 осіб
Внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії загинули десятки людей (фото, відео) Внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії загинули десятки людей (фото, відео)
Синоптики обіцяють теплий жовтень без опадів (відео) Синоптики обіцяють теплий жовтень без опадів (відео)
На Індонезію після потужного землетрусу обрушилося цунамі На Індонезію після потужного землетрусу обрушилося цунамі
До України йдуть заморозки: температура впаде до -5° До України йдуть заморозки: температура впаде до -5°
Погода на вихідні: в Україні похолодає, у суботу пройдуть дощі (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає, у суботу пройдуть дощі (карта)
У Києві без опадів, вдень потепліє до +20° У Києві без опадів, вдень потепліє до +20°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 17 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
84 %
760 мм
3.1 м/с
0 %
Стрічка новин