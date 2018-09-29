Готуйте рукавиці: у найближчі дві доби температура в Україні опуститься до 0°

Очікуються приморозки на ґрунті 0-5°

Синоптики попередили про різке похолодання протягом найближчих днів / фото УНІАН

Синоптики попереджають про приморозки в окремих областях України у найближчі дві доби.

За даними Укргідрометцентру, вночі 30 вересня у західних, північних та Вінницькій областях, 1 жовтня в Україні, крім південної частини, очікуються приморозки на ґрунті 0-5°.

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На заході та півночі країни 30 вересня також місцями приморозки у повітрі 0-3°.

Разом з тим, 29-30 вересня у Хмельницькій, Вінницькій, Донецькій, більшості районів Черкаської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей утримається надзвичайний (5-го класу) рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня ще можливий тиждень теплої погоди, коли температура повітря підніметься до 19-21 градуса тепла.