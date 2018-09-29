Готуйте рукавиці: у найближчі дві доби температура в Україні опуститься до 0°
Очікуються приморозки на ґрунті 0-5°
Синоптики попереджають про приморозки в окремих областях України у найближчі дві доби.
За даними Укргідрометцентру, вночі 30 вересня у західних, північних та Вінницькій областях, 1 жовтня в Україні, крім південної частини, очікуються приморозки на ґрунті 0-5°.
Періоди лютих морозів і дощі: метеорологи розповіли, якою буде зима в Україні
На заході та півночі країни 30 вересня також місцями приморозки у повітрі 0-3°.
Разом з тим, 29-30 вересня у Хмельницькій, Вінницькій, Донецькій, більшості районів Черкаської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей утримається надзвичайний (5-го класу) рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня ще можливий тиждень теплої погоди, коли температура повітря підніметься до 19-21 градуса тепла.
Погода в Україні
- Вінниця+11°... +1°
- Дніпро+15°... +5°
- Донецьк+16°... +4°
- Житомир+12°... +2°
- Запоріжжя+17°... +7°
- Івано-Франківськ+14°... 0°
- Київ+12°... +2°
- Кіровоград+13°... +2°
- Луганськ+14°... +3°
- Луцьк+14°... +4°
- Львів+13°... +4°
- Миколаїв+16°... +7°
- Одеса+17°... +6°
- Полтава+12°... +3°
- Рівне+14°... +2°
- Сімферополь+19°... +11°
- Суми+11°... 0°
- Тернопіль+12°... +2°
- Харків+13°... +2°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницький+13°... +3°
- Черкаси+13°... +3°
- Чернігів+13°... +1°
- Чернівці+15°... +3°