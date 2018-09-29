Землетрус та цунамі в Індонезії: кількість жертв зросла до майже 400 осіб

12:28, 29 вересня 2018
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Ще понад три сотні людей постраждали.

Жертви землетрусу в Індонезії / REUTERS
Жертви землетрусу в Індонезії / REUTERS

Кількість жертв руйнівного землетрусу, який викликав цунамі в індонезійському місті Палу, зросла до майже 400 осіб. Ще понад 350 людей постраждали.

Біля берегів Нової Зеландії стався потужний землетрус

Як повідомляє Reuters з посиланням на дані Агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, сотні людей зібралися на фестиваль на пляжі міста Палу, коли їх накрило велетенською хвилею.

За останніми даними, висота хвиль сягала шести метрів. Цунамі вдарило зі швидкістю 800 км/ год, руйнуючи будівлі та інфраструктуру.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося про 48 жертв стихійного лиха в Індонезії. За підрахунками місцевої влади, від землетрусу постраждали тисячі будинків, а також лікарні, торговельні центри та готелі, впав міст.

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