Землетрус та цунамі в Індонезії: кількість жертв зросла до майже 400 осіб
Ще понад три сотні людей постраждали.
Кількість жертв руйнівного землетрусу, який викликав цунамі в індонезійському місті Палу, зросла до майже 400 осіб. Ще понад 350 людей постраждали.
Біля берегів Нової Зеландії стався потужний землетрус
Як повідомляє Reuters з посиланням на дані Агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, сотні людей зібралися на фестиваль на пляжі міста Палу, коли їх накрило велетенською хвилею.
За останніми даними, висота хвиль сягала шести метрів. Цунамі вдарило зі швидкістю 800 км/ год, руйнуючи будівлі та інфраструктуру.
Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося про 48 жертв стихійного лиха в Індонезії. За підрахунками місцевої влади, від землетрусу постраждали тисячі будинків, а також лікарні, торговельні центри та готелі, впав міст.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+11°... +1°
- Дніпро+15°... +5°
- Донецьк+16°... +4°
- Житомир+12°... +2°
- Запоріжжя+17°... +7°
- Івано-Франківськ+14°... 0°
- Київ+12°... +2°
- Кіровоград+13°... +2°
- Луганськ+14°... +3°
- Луцьк+14°... +4°
- Львів+13°... +4°
- Миколаїв+16°... +7°
- Одеса+17°... +6°
- Полтава+12°... +3°
- Рівне+14°... +2°
- Сімферополь+19°... +11°
- Суми+11°... 0°
- Тернопіль+12°... +2°
- Харків+13°... +2°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницький+13°... +3°
- Черкаси+13°... +3°
- Чернігів+13°... +1°
- Чернівці+15°... +3°
Віргінія, США
+ 17 °
Майже безхмарноПогода Стерлінг
Відчувається як:+17 °
Вологість:84 %
Тиск:760 мм
Вітер: 3.1 м/с
Ймовірність опадів:0 %
Схід:07:04
Захід18:54
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин