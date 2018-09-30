В останню ніч вересня синоптики попереджають про приморозки (карта)
За даними Укргідрометцентру, вночі 30 вересня очікуються заморозки на ґрунті у західних, північних та Вінницькій областях.
Синоптики попереджають про приморозки в окремих областях України.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.
«За даними Укргідрометцентру, вночі 30 вересня у західних, північних та Вінницькій областях, 1 жовтня в Україні, крім південної частини, очікуються заморозки на ґрунті 0-5°, на заході та півночі країни 30 вересня також місцями у повітрі 0-3°», - йдеться у повідомленні.
За даними українських синоптиків, на півночі та сході місцями вночі очікуються дощі. Вдень на всій території України без опадів, денна температура становитиме від +14 до +18, вночі від +1 до +11.
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На заході України вдень і вночі без опадів, температура повітря вдень від +14 до +17, вночі від 0 до +3, на Закарпатті до +5. У центральних областях також дощів не прогнозується, вдень від +14 до +16, вночі до +3, у Вінницькій області температура вночі до +5
У східних регіонах денна температура також становитиме від +14 до +16, вночі до +8. На півдні сонячно, вдень від +16 до +19, вночі до +9. У Криму також без опадів, вдень до +18, вночі - до +11.
У столиці України 30 вересня дощів не очікується, вдень від +14 до +16, вночі від 0 до +3. Вітер північний, 5/10 м/с.
Погода в Україні
- Вінниця+14°... +7°
- Дніпро+18°... +11°
- Донецьк+20°... +11°
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- Луганськ+19°... +11°
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