В останню ніч вересня синоптики попереджають про приморозки (карта)

13:01, 30 вересня 2018
386
0

За даними Укргідрометцентру, вночі 30 вересня очікуються заморозки на ґрунті у західних, північних та Вінницькій областях.

Синоптики попереджають про приморозки в окремих областях України / фото tvc.ru
Синоптики попереджають про приморозки в окремих областях України / фото tvc.ru

Синоптики попереджають про приморозки в окремих областях України.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.

«За даними Укргідрометцентру, вночі 30 вересня у західних, північних та Вінницькій областях, 1 жовтня в Україні, крім південної частини, очікуються заморозки на ґрунті 0-5°, на заході та півночі країни 30 вересня також місцями у повітрі 0-3°», - йдеться у повідомленні.

За даними українських синоптиків, на півночі та сході місцями вночі очікуються дощі. Вдень на всій території України без опадів, денна температура становитиме від +14 до +18, вночі від +1 до +11.

Готуйте рукавиці: у найближчі дві доби температура в Україні опуститься до 0°

На заході України вдень і вночі без опадів, температура повітря вдень від +14 до +17, вночі від 0 до +3, на Закарпатті до +5. У центральних областях також дощів не прогнозується, вдень від +14 до +16, вночі до +3, у Вінницькій області температура вночі до +5

У східних регіонах денна температура також становитиме від +14 до +16, вночі до +8. На півдні сонячно, вдень від +16 до +19, вночі до +9. У Криму також без опадів, вдень до +18, вночі - до +11.

Прогноз на 30 вересня від Укргідрометцентру
Прогноз на 30 вересня від Укргідрометцентру

У столиці України 30 вересня дощів не очікується, вдень від +14 до +16, вночі від 0 до +3. Вітер північний, 5/10 м/с.

Прогноз у Києві на 30 вересня
Прогноз у Києві на 30 вересня

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В останню ніч вересня синоптики попереджають про приморозки (карта) В останню ніч вересня синоптики попереджають про приморозки (карта)
Внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії загинули десятки людей (фото, відео) Внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії загинули десятки людей (фото, відео)
Синоптики обіцяють теплий жовтень без опадів (відео) Синоптики обіцяють теплий жовтень без опадів (відео)
На Індонезію після потужного землетрусу обрушилося цунамі На Індонезію після потужного землетрусу обрушилося цунамі
Найбільший водоспад Китаю збільшився вдвічі через сильні дощі (відео) Найбільший водоспад Китаю збільшився вдвічі через сильні дощі (відео)
До України йдуть заморозки: температура впаде до -5° До України йдуть заморозки: температура впаде до -5°
В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,0 В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,0

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
84 %
761 мм
2.9 м/с
5 %
Стрічка новин