У перший день жовтня буде сонячно та по-осінньому тепло (карта)

У столиці 1 жовтня теж буде сухо та сонячно. Повітря у Києві прогріється до +14...+16 градусів.

Прогноз погоди на 1 жовтня / фото the-city.kiev

Погода в Україні у понеділок, 1 жовтня, буде теплою та безхмарною. Осіннє сонце прогріє повітря у деяких областях навіть до +18...+20 градусів. А ось ночі будуть прохолодними – від + 3 до +12 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.

"Антициклон "Том" подарує 1 жовтня суху переважно сонячну погоду", – зазначає метеоролог.

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Загалом у всіх областях стовпчики термометрів піднімуться до +13...+17 градусів. Найтепліше буде у південних регіонах та на Закарпатті – до +17...+22 градусів. А ось ночі будуть холодними: від +3 градусів по всій території та до +12 у Криму.

У столиці 1 жовтня теж буде сухо та сонячно. Повітря у Києві прогріється до +14...+16 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 1 жовтня, у містах України:

Ужгород – +16...+18

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +14…+16

Вінниця – +15…+17

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +14…+16

Суми – +14…+16

Полтава – +15…+17

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя – +18…+120

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +16…+18

Київ – +14…+16