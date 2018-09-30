У перший день жовтня буде сонячно та по-осінньому тепло (карта)
У столиці 1 жовтня теж буде сухо та сонячно. Повітря у Києві прогріється до +14...+16 градусів.
Погода в Україні у понеділок, 1 жовтня, буде теплою та безхмарною. Осіннє сонце прогріє повітря у деяких областях навіть до +18...+20 градусів. А ось ночі будуть прохолодними – від + 3 до +12 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.
"Антициклон "Том" подарує 1 жовтня суху переважно сонячну погоду", – зазначає метеоролог.
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Загалом у всіх областях стовпчики термометрів піднімуться до +13...+17 градусів. Найтепліше буде у південних регіонах та на Закарпатті – до +17...+22 градусів. А ось ночі будуть холодними: від +3 градусів по всій території та до +12 у Криму.
У столиці 1 жовтня теж буде сухо та сонячно. Повітря у Києві прогріється до +14...+16 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 1 жовтня, у містах України:
Ужгород – +16...+18
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +14…+16
Вінниця – +15…+17
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +15…+17
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +18…+120
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +16…+18
Київ – +14…+16
Погода в Україні
- Вінниця+14°... +7°
- Дніпро+18°... +11°
- Донецьк+20°... +11°
- Житомир+15°... +6°
- Запоріжжя+20°... +13°
- Івано-Франківськ+17°... +5°
- Київ+15°... +7°
- Кіровоград+16°... +9°
- Луганськ+19°... +11°
- Луцьк+16°... +7°
- Львів+16°... +7°
- Миколаїв+19°... +11°
- Одеса+17°... +10°
- Полтава+15°... +9°
- Рівне+17°... +6°
- Сімферополь+21°... +13°
- Суми+13°... +5°
- Тернопіль+15°... +6°
- Харків+14°... +9°
- Херсон+21°... +11°
- Хмельницький+16°... +8°
- Черкаси+14°... +8°
- Чернігів+14°... +4°
- Чернівці+17°... +8°