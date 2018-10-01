В Україні сьогодні без опадів, у більшості областей трохи потепліє (карта)

08:10, 1 жовтня 2018
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Місцями температура до +18°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 1 жовтня, в Україні без опадів, у більшості областей трохи потепліє.

На сході без опадів, температура до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +27°.

На заході України без опадів. Температура до +18°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +15°. У центрі також без опадів, температура до +16°.

Прогноз на 1 жовтня / УНІАН
Прогноз на 1 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 1 жовтня - Ярини. Чим сухіший і тепліший початок жовтня, тим пізніше настане зима. Яка погода встановилася на 1 жовтня, така буде і 1 квітня.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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