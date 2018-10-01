У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +15°

08:30, 1 жовтня 2018
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Ввечері у столиці до +9°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 жовтня в Києві без опадів, температура до +15°.

Синоптики обіцяють теплий жовтень без опадів (відео)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +9°. Вітер південний і південно-східний, до 4,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:52, а зайде о 19:43.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 1 жовтня, в Україні без опадів, у більшості областей трохи потепліє.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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