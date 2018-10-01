Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищило 800 осіб (відео)

09:42, 1 жовтня 2018
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Щонайменше 16 тисяч місцевих жителів залишилися без даху над головою.

Індонезія постраждала від руйнівного землетрусу / REUTERS
Індонезія постраждала від руйнівного землетрусу / REUTERS

Число жертв землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі зросло до 832 осіб.

Внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії загинули десятки людей (фото, відео)

Найбільше постраждало місто Палу, багато районів якого перетворилися на руїни. Тут немає питної води, повідомляється про масові випадки мародерства. Щонайменше 16 тисяч місцевих жителів залишилися без даху над головою, повідомляє Euronews.

Уряд Індонезії виділить понад 37 мільйонів доларів на проведення рятувальної операції і надання термінової допомоги постраждалим. Раніше віце-президент Індонезії не виключив, що число загиблих буде вимірюватися тисячами.

Раніше повідомлялося про 400 загиблих. Висота хвиль сягала шести метрів. Цунамі вдарило зі швидкістю 800 км/год, руйнуючи будівлі та інфраструктуру.

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