Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

10:43, 1 жовтня 2018
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Пожежна небезпека зберігається у восьми областях.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Протягом найближчих днів у восьми областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +15°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"1-3 жовтня у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Черкаській областях переважатиме надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 1 жовтня, в Україні без опадів, у більшості областей трохи потепліє.

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