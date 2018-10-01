Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека зберігається у восьми областях.
Протягом найближчих днів у восьми областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +15°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"1-3 жовтня у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Черкаській областях переважатиме надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок, 1 жовтня, в Україні без опадів, у більшості областей трохи потепліє.
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