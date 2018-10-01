Погода на тиждень: в Україні дощі будуть змінюватися яскравим сонцем (карта)
Майже протягом усього тижня в країні буде тепло.
Згідно з даними Погода УНІАН, практично весь тиждень в Україні буде тепло і майже без опадів.
У понеділок в Україні буде сонячно. На півдні до +21°, в інших регіонах до +14°...+21°.
У вівторок, 2 жовтня, на сході і півдні України місцями пройдуть дощі. На півдні до +21°.
У середу, 3 жовтня, практично без опадів. Найтепліша погода буде на півдні та сході - до +23°. В інших регіонах до +20°.
У четвер в Україні місцями пройдуть дощі. Вночі по країні -1°...+6°, вдень на півдні до +19°.
У п'ятницю буде сонячно і без опадів. На заході до +17°, в інших регіонах до +16°.
6 та 7 жовтня в Україні без опадів, у багатьох областях трохи потепліє. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі - до +3°, на решті території +4°...+8°. Вдень температура по країні +15°...+20°. У неділю вночі на заході і півночі до +4°, вдень в Україні від +14° до +20°.
Народний прогноз
1 жовтня - Ярини. Чим сухіший і тепліший початок жовтня, тим пізніше настане зима. Якщо на Ярину відлетять журавлі, то через два тижні чекай морозів; а як затримаються - зима раніше, ніж 18 листопада себе не покаже. 2 жовтня - Трохима. Якщо бджоли старанно заліпили стільники воском чи прополісом, зима буде суворою; а коли злегка, то теплою.
В Україні сьогодні без опадів, у більшості областей трохи потепліє (карта)
3 жовтня - Євстахія. На Євстафія примічай вітер: північний - до холоду; південний - до тепла, західний - до мокроти; східний - до хорошої погоди. На Євстафія туман і тепло, летить довге павутиння - очікується сприятлива осінь. Туманно і тепло, летить біла довга павутина - до сприятливої осені і снігу.
4 жовтня - Кіндрата. Погода цього дня протримається без змін чотири тижні. Різкий північний вітер - до холодної зими. 5 жовтня - Фотія. Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно; коли ж дерева залишилися без листя, то наприкінці січня буде тривала відлига.
6 жовтня - Інокентія, Зачаття св. Іоанна Хрестителя. За спостереженнями, саме з сьогоднішнього дня починається справжня холодна осінь. Якщо сьогодні випаде перший сніг, то скоро зима. Але якщо лист з берези не впав, то сніг ляже пізно. 7 жовтня - Теклі, Владислава. Після Теклі день зменшується не курячими, а кінськими кроками. Грім гримить 7 жовтня - зима буде теплою і малосніжною.
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Погода в Україні
- Вінниця+16°... +7°
- Дніпро+18°... +11°
- Донецьк+23°... +10°
- Житомир+16°... +8°
- Запоріжжя+20°... +12°
- Івано-Франківськ+16°... +3°
- Київ+17°... +9°
- Кіровоград+18°... +10°
- Луганськ+24°... +13°
- Луцьк+16°... +5°
- Львів+14°... +4°
- Миколаїв+22°... +14°
- Одеса+22°... +13°
- Полтава+16°... +9°
- Рівне+17°... +4°
- Сімферополь+21°... +14°
- Суми+13°... +7°
- Тернопіль+17°... +4°
- Харків+15°... +9°
- Херсон+22°... +13°
- Хмельницький+18°... +5°
- Черкаси+18°... +10°
- Чернігів+18°... +7°
- Чернівці+18°... +7°