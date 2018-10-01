Погода на тиждень: в Україні дощі будуть змінюватися яскравим сонцем (карта)

Майже протягом усього тижня в країні буде тепло.

На цьому тижні в Україні очікується мінлива погода / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, практично весь тиждень в Україні буде тепло і майже без опадів.

У понеділок в Україні буде сонячно. На півдні до +21°, в інших регіонах до +14°...+21°.

Прогноз на 1 жовтня / УНІАН

У вівторок, 2 жовтня, на сході і півдні України місцями пройдуть дощі. На півдні до +21°.

Прогноз на 2 жовтня / УНІАН

У середу, 3 жовтня, практично без опадів. Найтепліша погода буде на півдні та сході - до +23°. В інших регіонах до +20°.

Прогноз на 3 жовтня / УНІАН

У четвер в Україні місцями пройдуть дощі. Вночі по країні -1°...+6°, вдень на півдні до +19°.

Прогноз на 4 жовтня / УНІАН

У п'ятницю буде сонячно і без опадів. На заході до +17°, в інших регіонах до +16°.

Прогноз на 5 вересня / УНІАН

6 та 7 жовтня в Україні без опадів, у багатьох областях трохи потепліє. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі - до +3°, на решті території +4°...+8°. Вдень температура по країні +15°...+20°. У неділю вночі на заході і півночі до +4°, вдень в Україні від +14° до +20°.

Прогноз на 6 жовтня / УНІАН

Прогноз на 7 жовтня / УНІАН

Народний прогноз

1 жовтня - Ярини. Чим сухіший і тепліший початок жовтня, тим пізніше настане зима. Якщо на Ярину відлетять журавлі, то через два тижні чекай морозів; а як затримаються - зима раніше, ніж 18 листопада себе не покаже. 2 жовтня - Трохима. Якщо бджоли старанно заліпили стільники воском чи прополісом, зима буде суворою; а коли злегка, то теплою.

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3 жовтня - Євстахія. На Євстафія примічай вітер: північний - до холоду; південний - до тепла, західний - до мокроти; східний - до хорошої погоди. На Євстафія туман і тепло, летить довге павутиння - очікується сприятлива осінь. Туманно і тепло, летить біла довга павутина - до сприятливої осені і снігу.

4 жовтня - Кіндрата. Погода цього дня протримається без змін чотири тижні. Різкий північний вітер - до холодної зими. 5 жовтня - Фотія. Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно; коли ж дерева залишилися без листя, то наприкінці січня буде тривала відлига.

6 жовтня - Інокентія, Зачаття св. Іоанна Хрестителя. За спостереженнями, саме з сьогоднішнього дня починається справжня холодна осінь. Якщо сьогодні випаде перший сніг, то скоро зима. Але якщо лист з берези не впав, то сніг ляже пізно. 7 жовтня - Теклі, Владислава. Після Теклі день зменшується не курячими, а кінськими кроками. Грім гримить 7 жовтня - зима буде теплою і малосніжною.

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