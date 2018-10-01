Вересень у Києві був на 3,4 градуси теплішим за норму
Середня температура місяця склала +17,3°.
Вересень-2018 у Києві був на 3,4° теплішим за кліматичну норму.
Метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 23 вересня з різким пониженням середньодобової температури повітря до +11,8°. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.
В Україні сьогодні без опадів, у більшості областей трохи потепліє (карта)
Середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +17,3°, що перевищило кліматичну норму на 3,4°. Цьогорічний вересень поділив п’яту-шосту сходинку в рейтингу найтепліших у Києві за 137 років спостереження.
Загалом за 9 місяців температура перевищила кліматичну норму на 2,3°, що виводить цей рік на другу сходинку після 2015.
Погода у вересні була надзвичайно контрастною: середня температура другої декади була вище за кліматичну норму аж на 5,2°, а кінець місяця виявився по-справжньому осіннім.
Найхолодніше було 30 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +3,5°, а найспекотніше - 3 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +31,9°. На проспекті Науки у Києві протягом місяця випало 58 мм опадів, що склало 123% кліматичної норми.
Нагадаємо, практично весь тиждень в Україні буде тепло і майже без опадів.
Погода в Україні
- Вінниця+16°... +7°
- Дніпро+18°... +11°
- Донецьк+23°... +10°
- Житомир+16°... +8°
- Запоріжжя+20°... +12°
- Івано-Франківськ+16°... +3°
- Київ+17°... +9°
- Кіровоград+18°... +10°
- Луганськ+24°... +13°
- Луцьк+16°... +5°
- Львів+14°... +4°
- Миколаїв+22°... +14°
- Одеса+22°... +13°
- Полтава+16°... +9°
- Рівне+17°... +4°
- Сімферополь+21°... +14°
- Суми+13°... +7°
- Тернопіль+17°... +4°
- Харків+15°... +9°
- Херсон+22°... +13°
- Хмельницький+18°... +5°
- Черкаси+18°... +10°
- Чернігів+18°... +7°
- Чернівці+18°... +7°