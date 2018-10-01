Вересень у Києві був на 3,4 градуси теплішим за норму

Середня температура місяця склала +17,3°.

Вересень здивував контрастною погодою / УНИАН

Вересень-2018 у Києві був на 3,4° теплішим за кліматичну норму.

Метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 23 вересня з різким пониженням середньодобової температури повітря до +11,8°. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

Читайте також В Україні сьогодні без опадів, у більшості областей трохи потепліє (карта)

Середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +17,3°, що перевищило кліматичну норму на 3,4°. Цьогорічний вересень поділив п’яту-шосту сходинку в рейтингу найтепліших у Києві за 137 років спостереження.

Загалом за 9 місяців температура перевищила кліматичну норму на 2,3°, що виводить цей рік на другу сходинку після 2015.

Погода у вересні була надзвичайно контрастною: середня температура другої декади була вище за кліматичну норму аж на 5,2°, а кінець місяця виявився по-справжньому осіннім.

Найхолодніше було 30 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +3,5°, а найспекотніше - 3 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +31,9°. На проспекті Науки у Києві протягом місяця випало 58 мм опадів, що склало 123% кліматичної норми.

Нагадаємо, практично весь тиждень в Україні буде тепло і майже без опадів.