У Нігері більше 40 людей стали жертвами повеней

15:17, 1 жовтня 2018
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Сильні дощі йдуть в країні з червня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті повеней у Нігері загинули 42 людини, більше 200 тис. людей тією чи іншою мірою постраждали від стихії.

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Починаючи з червня 2018 року сильні дощі у багатьох районах країни спричинили повені. Постраждали кілька провінцій, у тому числі Досо на заході країни, Агадес - на півночі, Мараді і Зіндер - у центральній частині, передає Сіньхуа з посиланням на заяву офісу Управління ООН з координації гуманітарних питань в Нігері.

Повідомляється, що найбільше постраждали більше 27 тис. сімей, понад 16 тис. будинків було зруйновано.

Нагадаємо, більше 20 см дощу випало в американських штатах Коннектикут, Нью-Йорк і Нью-Джерсі. У результаті опинилися затопленими багато дорогіг, пошкоджені автомобілі.

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