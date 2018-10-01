В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на сході потепліє до +24° (відеопрогноз)

Дощі очікуються на сході і півночі країни.

Завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 2 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +24°.

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На сході місцями пройде дощ, температура до +24°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

На заході України без опадів. Температура до +19°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +20°.

За народним прогнозом, 2 жовтня - Трохима. Якщо бджоли старанно заліпили стільники воском чи прополісом, зима буде суворою; а коли злегка, то теплою.

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