У Києві завтра без опадів, температура до +18°

17:00, 1 жовтня 2018
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У столиці завтра буде сонячно.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 жовтня в Києві без опадів, температура до +18°.

Погода на тиждень: в Україні дощі будуть змінюватися яскравим сонцем (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +12°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:57, а зайде у 18:37.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +24°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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